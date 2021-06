Kornwestheim 15 Fragen zur Zukunft der Innenstadt

Was wünschen sich die Menschen? Was fehlt?

Nachdem Leuninger seine Vorstellungen bereits Ende April den Stadträten vorgetragen hatte, steht nun der nächste Schritt an: An diesem Freitag, 25. Juni, startet eine Bürgerbefragung zum Bereich der Bahnhof-, Güterbahnhof- und Johannesstraße. Was wünschen sich die Menschen? Was fehlt? Wie könnte die Aufenthaltsqualität gesteigert werden? Der Fragebogen umfasst 15 teils geschlossene, teils offene Fragen und ist online auf der Internetseite der Stadt zu finden. Der Zugangslink soll aber auch verschiedenen Institutionen, Vereinen und Verbänden weitergeleitet werden. „Man kann ihn aber auch direkt im Rathaus anfordern“, betont Leuninger. Die Umfrage läuft dann bis zum Sonntag, 25. Juli.