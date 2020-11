Kornwestheim 16 Millionen Euro gehen an den Landkreis

Welche Summe die Städte und Gemeinden dem Landkreis überlassen müssen, das liegt zum einen an dem Hebesatz, den der Kreistag in seiner Haushaltssatzung festlegt, zum anderen an der Steuerkraftsumme der Kommunen. Einen Hebesatz von 27,5 Prozent verlangt der Kreis – eine Verabschiedung des Kreishaushaltes vorausgesetzt – im kommenden Jahr. Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist damit nicht vorgesehen. Aber die wird fürs Jahr 2022 wohl kommen, kündigte Landrat Dietmar Allgaier (CDU) bereits an. Von 28,5 Prozent ist die Rede. Die Steuerkraftsumme – in den Betrag fließen Gewerbe- und Grundsteuern und der Anteil der Kommunen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer ein – gibt Auskunft über die finanzielle Potenz einer Gemeinde. Und da schneidet Kornwestheim laut der Statistik des Landkreises gar nicht so schlecht ab.