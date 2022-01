Kornwestheim - Der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ findet am Wochenende, 29. und 30. Januar, in Ditzingen statt. Lange hatten die jungen Talente gebangt, ob der Wettbewerb in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann oder auf digitale Formate wie im vergangenen Jahr ausweichen muss. Nun steht die Entscheidung aber fest: Der Wettbewerb kann stattfinden – zwar unter völlig anderen Bedingungen und mit bestmöglichem Infektionsschutz, aber in Präsenz.