Heute beginnt der Verkauf des Kalenders, der fünf Euro kostet. Der Lionsclub steht heute und am kommenden Freitag, 13. November, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt in Kornwestheim. Am Mittwoch, 11. November, wird der Kalender auf dem Wochenmarkt in Pattonville (Martin-Luther-King-Platz) verkauft, am Samstag, 14. November, beim Einkaufszentrum am Kimryplatz.