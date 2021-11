Kornwestheim „1984“: Kremer statt Breuer

Das Stück spielt im fiktiven Staat Ozeanien, in dem die allmächtige Einheitspartei alles und jeden rund um die Uhr überwacht. „Die totale Datenüberwachung durch das ‚Ministerium für Wahrheit’ scheint heutzutage in Bezug auf die Digitalisierung greifbarer denn je“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung für das Theaterstück. Mitten in dem Szenario findet sich Winston Smith, der für das Ministerium arbeitet. Er verfälscht die Geschichtsschreibung im Sinne des Regimes, schafft alternative Fakten und sorgt dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger alle Informationen als wahr empfinden. Doch Smith fängt an zu zweifeln. Er verliebt sich in seine Kollegin Julia, mit der er Kontakt zum Widerstand im Untergrund aufnehmen möchte.