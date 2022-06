Kornwestheim 20-Jähriger stellt analoge Fotos aus

Seit vielen Jahren ist Jakob Vyzina (20) passionierter Fotograf. Zuletzt hat er sich auf die analoge Fotografie spezialisiert. Nun stellt er seine Bilder in der Kirchstraße 21 in Ludwigsburg aus (Samstag, 4. Juni, 10 bis 21 Uhr). In den Fotos wie auch in seiner Ausstellung möchte Vyzina schlichte, aber trotzdem besondere Moment im Alltag zeigen. Wie ihm das gelingt, erzählt er im Interview.