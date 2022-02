Kornwestheim 20 neue Wohnungen sollen entstehen

Kornwestheim - Die Schneeglöckchen und Winterlinge blühen im Vorgarten. Daran erfreuen sich allenfalls noch die Passanten in der Kornwestheimer Jägerstraße. In den Mehrfamilienhäusern auf der Rückseite vom Möbelhaus Wurster wohnt seit Wochen schon niemand mehr, in den kommenden Wochen rücken die Abrissbagger an und machen die aus dem Jahr 1928 (Hausnummer 5/7) und 1953 (Hausnummer 3) stammenden Häuser dem Erdboden gleich. Das hohe Alter sieht man den Gebäuden nicht an, sie wirken „gut in Schuss“. Gleichwohl: Eine Renovierung hätte sich nicht gerechnet, sagt René Rhein, Technischer Vorstand der Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg, die ihren Sitz nur unweit der beiden Abrisshäuser in der Karl-Joos-Straße hat.