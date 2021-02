Am 13. Januar vergangenen Jahres hatte sich der damals noch 20-jährige Angeklagte von seinem Freund zum Autofahren überreden lassen, nachdem er in dessen Garten Alkohol getrunken hatte. Am Feldweg Alter See in Pattonville passierte dann gegen 22.40 Uhr ein Unfall, bei dem der Wagen ins Schleudern geriet und an einem Baum landete. „Sag bitte nichts meinen Eltern“, habe der Freund gemeint, nachdem die beiden mit dem Auto die Kurve nicht mehr gekriegt hatten.