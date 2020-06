Kornwestheim 22-Jährigen gegen den Kopf getreten

Kornwestheim - Am Freitagabend kam es gegen 17.45 Uhr am Bahnhofsplatz in Kornwestheim vor einem Imbiss zu einem Streit, in dessen Folge ein Mann einen 22-Jährigen angriff und mit Schlägen und Tritten malträtierte. Wie die Polizei mitteilt, sei der Täter erst an dem jungen Mann vorbeigelaufen und habe in dessen Richtung geschlagen. Als dieser ihn darauf ansprach, schlug der Unbekannte auf den 22-Jährigen ein. Auch als der Verletzte zu Boden ging, ließ der Angreifer nicht von ihm ab und trat zweimal gegen dessen Kopf, ehe das Opfer flüchten konnte. Der Täter soll während der Attacke einen metallenen Gegenstand mitgeführt und auch eingesetzt haben. Der 22-Jährige trug leichte Verletzungen davon, die von einem Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.