Kornwestheim - Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 13.15 und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz im Römerhügelweg an der Stadtgrenze Kornwestheim/Ludwigsburg verübte, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach Zeugen. Der Unbekannte streifte einen Ford, der auf dem Parkplatz des Schulzentrums abgestellt war, und machte sich anschließend kurzerhand davon. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Hinweise gehen telefonisch an die Nummer 0 71 41/ 18 53 53.