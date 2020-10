Kornwestheim - Auch in Kornwestheim steigt die Zahl der Corona-Infizierten wieder stärker an. Zuletzt vermeldete das Gesundheitsamt in Ludwigsburg in der Stadt sieben Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch. Insgesamt sind damit nach Wissen der Behörden derzeit (Stand Mittwochabend) 26 Kornwestheimer und Kornwestheimerinnen mit dem Virus infiziert, insgesamt ist die Zahl der bestätigten Fälle – die meisten wieder genesen – seit Beginn der Pandemie auf 228 angestiegen. Landkreisweit wurden zuletzt 435 Infizierte registriert, 3237 Corona-Fälle sind es bisher insgesamt und 72 Verstorbene. Die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck appellierte an die Bürger, die Pandemie weiterhin ernstzunehmen und die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. „Achten Sie auf Ihre Gesundheit, aber auch auf die Ihrer Mitmenschen.“