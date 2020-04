In Nachbarkommunen Kornwestheims war die Zahl der Infizierten im Verhältnis zur Einwohnerzahl teilweise etwas höher als in Kornwestheim mit seinen rund 34.000 Bürgern, so gab es am Mittwochnachmittag in Remseck am Neckar (26.500 Einwohner) 34 gemeldete Fälle und in Korntal-Münchingen (knapp 20.000 Einwohner) 29 gemeldete Fälle.