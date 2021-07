Kornwestheim 3-D-Plan für den Skaterpark

Ein Unterstand ist in der Diskussion: Er soll vor Sonne und Regen schützen

„Die inhaltliche Arbeit findet hauptsächlich mit freiwillig Engagierten statt“, so erläuterte es Mattis Schulte. Ebenfalls ein wichtiges Thema: Die Judeko und die Stadtverwaltung beraten derzeit, ob und wie ein Unterstand an der Skatebahn verwirklich werden könnte. Der, so sagt es es Schulte, könne vor allem im Sommer die Besucher und Besucherinnen vor der prallen Sonne schützen. „Man kann sich dort aber auch ein wenig ausruhen und er soll vor Regen schützen.“