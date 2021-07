Kornwestheim 30-Euro-Debatte um verspätete Bücher

Kornwestheim - Nein, Gaby Liebhard lässt nicht so schnell locker. Die Kornwestheimer Buchfreundin hat sich an unsere Zeitung gewandt, außerdem zu Stadträten Kontakt aufgenommen. Nun setzte sie gar einen Leserbrief auf. Worüber sie sich ärgert? „Fehlende Kulanz“, sagt sie – und zwar von Seiten der Stadtbücherei. Diese habe seit dem 21. April wieder Säumnisgebühren erhoben, zuvor waren diese aufgrund der Pandemie ausgesetzt worden. In Sozialen Medien sei zwar darauf hingewiesen worden, dass es wieder Säumniszahlungen gebe, nicht aber in der Zeitung, auch eine E-Mail habe sie nicht erhalten. „Aus Gründen der Chancengleichheit hätten alle Büchereikunden gleichermaßen erinnert werden müssen“, so Liebhard. Sie begann sodann eine herzhafte Debatte mit der Büchereileitung. Dort verwies man auf die Nutzungsordnung. Außerdem sei eine Mail verschickt worden – eine solche habe sie allerdings nicht bekommen, kontert Liebhard. Auf der Homepage sei erst am 20. April informiert worden, hat sie erfahren.