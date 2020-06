Kornwestheim 30 Prozent der Exponate aussortiert

Für den ersten Umzug von der Mühlhäuser in die Kantstraße zeichnete die Firma Baur Planung aus München zusammen mit Stadtarchivarin Natascha Richter und Museumsleiterin Saskia Dams verantwortlich. Inhaber Johannes Baur stellte den Stadträten dieser Tage vor, was sein Team in den vergangenen Monaten geleistet hat. In Zahlen: 50 000 Objekte sichtete man in den vergangenen fünf Monaten. 60 Prozent davon brachte ein Umzugsunternehmen gut verpackt und sortiert in Kartons in die alte Stadtbücherei, zehn Prozent wurde anderen Museen überlassen, 30 Prozent der Exponate wurden entsorgt, weil sie entweder beschädigt waren oder für ein Kornwestheimer Stadtmuseum nicht von Interesse sind. „Was weggekommen ist, hätte jeder weggetan“, versicherte Baur.