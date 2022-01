Kornwestheim 31-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Kornwestheim - Ein 31-Jähriger störte am Donnerstag um 1.15 Uhr die Nachtruhe in der Bahnhofstraße, später wurde er dann noch handgreiflich gegenüber der Polizei. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatte zunächst Schreie und Schläge gehört und deswegen die Beamten verständigt. Bei deren Eintreffen stellte sich heraus, dass sich der 31-Jährige Unruhestifter scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zudem betrunken war. Als er plötzlich aus unbekanntem Grund versuchte, auf den Badewannenrand zu steigen, um an ein Fenster zu gelangen, wurde er von den eingesetzten Polizeikräften zurückgehalten.