Kornwestheim 31 neue Wohnungen in Pattonville geplant

Der derzeit noch gültige Bebauungsplan für das Areal am Wilhelm-von-Steuben-Weg weist eine Gemeinbedarfsfläche aus. Kindergärten, Schulen oder kirchliche Gebäude dürfen dort entstehen, nicht aber Wohnhäuser. Genau die will die Stadt Remseck dort aber errichten lassen. Im Erdgeschoss des Neubaus soll die Kita Ost II mit vier Gruppen entstehen, darüber in zwei bis drei weiteren Geschossen sollen 31 Wohnungen sein. Eine Tiefgarage wird die erforderlichen Parkplätze aufnehmen.