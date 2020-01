Kornwestheim 35 Sternsinger machen sich auf den Weg

Drei bis vier Stunden sind die jungen Spendensammler jeweils an den nächsten Tagen unterwegs. Am kommenden Montag, 6. Januar, findet der Sternsingergottesdienst in der St.-Martinus-Kirche statt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Martinisaal werden die geschenkten Süßigkeiten untereinander aufgeteilt. In Pattonville findet die Sendungsfeier am Samstag, 5. Dezember, statt. Der Sternsingergottesdienst ist am Sonntag um 11.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.