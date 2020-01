Kornwestheim 36-Jähriger will schlichten und landet selbst im Krankenhaus

Es ist der 27. Januar 2019, kurz nach fünf Uhr in der Frühe. Am Dönerstand vor der Diskothek in der Solitudeallee hat sich eine lange Schlange gebildet. Mittendrin: der 26-Jährige. Er wird, so schildert er es dem Gericht, angerempelt und von einem ihm unbekannten jungen Mann als Hurensohn, Missgeburt und Schwuchtel beschimpft. Es entwickelt sich eine Rangelei, in deren Verlauf der Pforzheimer zu Boden geht und für ein paar Sekunden bewusstlos wird. Als er wieder zu sich kommt, blickt er einem 36-jährigen Kornwestheimer in die Augen und hält ihn, weil der auch mit seinem Widersacher unterwegs ist, für den Schläger. Weit gefehlt: Der Mann bemüht sich in der Auseinandersetzung um Schlichtung, hält andere davon ab einzugreifen und kümmert sich schließlich auch um den Pforzheimer, als der am Boden liegt.