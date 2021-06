Kornwestheim 360-mal Biontech für sozial Belastete

Die Stadt gibt die Impfaktion auch für Personen frei, die in der Priorisierung unter Gruppe 1 und 2 fallen und bisher noch keine Impfung erhalten haben. Dazu zählen Menschen, die 70 Jahre oder älter sind, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, Menschen mit Trisomie 21 oder Demenz, Transplantationspatienten sowie Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten, Grundschulen und Kitas. Wer in diese Gruppen fällt und gerne geimpft werden möchte, kann sich am Sonntag, 13. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 0 71 54 / 20 28 95 18 melden und einen Termin ausmachen. Die Termine sind begrenzt und werden der Reihenfolge nach vergeben. Personen aus anderen Priorisierungsgruppen können nicht berücksichtigt werden. Ein Berechtigungsnachweis, so die Stadt, muss erbracht werden.