Kornwestheim 3600 Impftermine bis Januar

Biontech nur für unter 30-Jährige

Jeweils 100 Impftermine gibt es am Freitag, 17. Dezember, Montag, 20. Dezember, sowie am Montag, 27. Dezember, im K. Jeweils von 11.30 bis 16.30 Uhr wird dort Biontech verimpft. Das Angebot richtet sich nur an Menschen, die jünger als 30 Jahre sind. Ausnahmen wird es nicht geben.