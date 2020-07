Kornwestheim 37 Kilometer für den guten Zweck

Duo läuft 37 statt 30 Kilometer

Gut gestärkt ging es auf den zweiten Abschnitt der Strecke über den Kräherwald und Weilimdorf nach Ditzingen. Und auch dort zückten Weidmann und Haag immer wieder fleißig ihren roten Helm. „Das Interesse und der Respekt der Menschen für die Aktion war riesengroß. Und bis auf wenige Ausnahmen hat auch jeder etwas gegeben“, sagt Sebastian Weidmann. Am Ende seien es 37 statt 30 Kilometer gewesen, die sie laut App-Messung gelaufen sind, erzählt der 37-Jährige, weil man ein oder anderen Schlenker gemacht habe, um mit den Leuten zu reden. Und auch der Zeitplan zog sich letztlich in Länge. „Wir waren neun Stunden und 45 Minuten unterwegs, aber es hat sich wirklich gelohnt“, resümiert Weidmann.

Wie viel Geld am Ende in dem Feuerwehrhelm und auf dem Spendenkonto gelandet sind, weiß das Duo noch nicht. Aber der Helm sei sehr schwer gewesen, verrät Weidmann. „Wenn der Helminhalt dann ausgezählt ist und wir sehen, was an Spenden zusammengekommen ist, werden wir selbst noch etwas drauflegen, damit eine runde Summe rauskommt.“ Die Übergabe der Spendengelder an das Hospiz findet an diesem Dienstag statt.