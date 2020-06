Über die auf nicht existierende Kunden abgeschlossenen Versicherungen hinaus hat der von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigte Vertreter auch Lebensversicherungen auf seine Kinder abgeschlossen und die Beiträge nicht bezahlt. Der Mann war als Quereinsteiger in der Versicherungsbranche gelandet und dort aufgestiegen. Sein Arbeitgeber sei „sehr zufrieden“ mit ihm gewesen, betonte der 38-Jährige vor Gericht. Weil es mit den Versicherungen jedoch nach ein paar Jahren „nicht mehr so gut lief“, sei er auf „diese nicht so gute Idee“ mit den Scheinverträgen gekommen. Die Personalien hätte er „frei erfunden“.