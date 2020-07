Kornwestheim 39-Jährige erhebt schwere Vorwürfe

Richterin Monika Lamberti konfrontierte die Zeugin auch mit dem Protokoll einer richterlichen Vernehmung am Amtsgericht Ludwigsburg, der sich die Frau vor der Eröffnung des Prozesses auf Antrag der Staatsanwaltschaft unterziehen musste. Die in Ludwigsburg gemachten Angaben stimmten teilweise nicht mit dem überein, was die Frau nun in der Stuttgarter Hauptverhandlung sagte.