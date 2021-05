Kornwestheim 400 000 Euro jährlich für den Fahrradverkehr

Was ist wann vorgesehen?• Alter Markt: Nach Abschluss der Brückenbauarbeiten werden Radwege neu angelegt. • Hohenstaufenallee: In diesem Jahr wird der Bereich zwischen Marktplatz und Gymnasium saniert, 2022 dann das Stück bis zur Ludwig-Herr-Straße. • Ludwigsburger Straße: Zwischen der Jakob- und der Pflugfelder Straße will die Stadt den Radverkehr „optimieren“. Das soll 2022 auf der Ost-, 2023 auf der Westseite geschehen. • W & W: Östlich des neuen Campus wird im kommenden Jahr ein Radweg zwischen GdF-Knoten und der Auffahrt zur B ­27 angelegt. • Hornberg-/Ludwig-Herr-Straße: Was genau dort geschehen wird, ist noch offen. Aber in den Jahren 2023 und 2024 sollen die Straßen neu gestaltet werden. • Solitudeallee: Südlich des Gröninger Wegs wird der Feldweg in den kommenden beiden Jahren auf vier Meter verbreitert. • Aldinger Straße: Der Bereich zwischen Moldengraben und Enzstraße wird ab 2022 neu gestaltet. Das sei erforderlich, weil im Bereich der einstigen Obdachlosensiedlung ein Gewerbegebiet angelegt werde, so die Stadt.• Radschnellweg: Wann er Wirklichkeit wird, steht noch in den Sternen. Derzeit liegt die Machbarkeitsstudie für die Verbindung Bietigheim-Bissingen – Stuttgart zur Prüfung beim Regierungspräsidium. Der exakte Trassenverlauf durch Kornwestheim soll später festgelegt werden.