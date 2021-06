Kornwestheim - Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 und 16 Uhr in der Eastleighstraße in Kornwestheim Unfallflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, prallte er wohl beim Rangieren gegen einen geparkten VW-Transporter. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Unbekannte, der laut Polizei auch einen Lkw gelenkt haben könnte, machte sich davon. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54/1 31 30, nimmt Hinweise entgegen.