Kornwestheim - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen (Covid-19) in Kornwestheim ist auf 42 gestiegen. Diesen Stand gab das Kreisgesundheitsamt in Ludwigsburg nun bekannt. Die Zahlen wurden zuletzt am Sonntagnachmittag aktualisiert. Am Donnerstag waren noch 33 Corona-Infizierte aus Kornwestheim vermeldet worden, für den Mittwochnachmittag sprachen die Behörden vergangene Woche von 29 Fällen in der Stadt.