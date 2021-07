Kornwestheim 50 neue Wohnungen „in zweiter Reihe“

Weinigs Entwurf, sagt Bezirksbau-Geschäftsführer René Rhein, verteile die Gebäude am geschicktesten auf dem schmalen Areal hinter den Hochhäusern. Das kleinste, viergeschossige Gebäude steht am nördlichen Ende an der Sackgasse. Der Entwurf nehme damit Rücksicht auf die Reihenhäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite, lobte die Jury. Acht Geschosse zählt das Haus am südlichen Ende des Geländes. Was der Jury, in der Vertreter der Bezirksbau, der Stadtverwaltung und des Gemeinderats vertreten waren, auch gefallen hat: Weinig verbaut nicht komplett den Blick aus den bestehenden Häusern aufs freie Feld, sondern er lässt Sichtachsen. Zwischen den „Altbauten“ und den neu zu errichtenden Gebäuden soll eine Gemeinschaftsfläche für die alten und die neuen Kornwestheimer entstehen. Der Architekt lässt auch Platz für ein Café oder für Gemeinschaftsräume. „Es entsteht ein Ensemble um eine gemeinsame Mitte“, so Architekt Thomas Weinig. Unter den Neubauten befindet sich eine Tiefgarage für die Mieter aus den bestehenden Häusern und aus den neuen. Die vorhandene Stellplatzanlage wird abgerissen.