Kornwestheim 515 Gesichtsschutzvisiere fürs Klinikum

Kornwestheim - Für gewöhnlich beschäftigt sich Rolf Bürle damit, wie sich Unternehmen vor Bränden schützen. In den vergangenen Tagen hat er Zusatzschichten einlegt – nicht in Sachen Brandschutz, sondern für die Produktion von Gesichtsschutzvisieren. Zusammen mit Sohn Max sowie mit Michael Haar und Simone Schlechter baute Bürle 515 Schutzbrillen, die am Mittwochabend dem Klinikum in Ludwigsburg als Spende übergeben wurden. Drei Kanister Desinfektionsmittel gab’s obendrein in der Hoffnung, dass die Visiere „made in Kornwestheim“ nach jedem Einsatz noch einmal Verwendung finden können. Die Anleitung für den Bau stammt von einem Oberarzt aus Görlitz, der mittels eines Youtube-Videos erläutert, wie man die Schutzbrillen am besten erstellt, dass sie auch angenehm zu tragen sind. Fast aufwendiger als der Bau der 515 Exemplare war das Organisieren des Materials.