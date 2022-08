Kornwestheim 65 Jahre beim Deutschen Roten Kreuz

Nun also wurde Günter Schwarz für seine 65-jährige ehrenamtliche Arbeit und aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er dabei und er hat in der Zeit „viele kommen und gehen sehen“, wie er zu sagen pflegt. Schwarz hatte nie einen bestimmten Posten angestrebt in all den Jahren. Er wollte immer nur dabei sein und helfen, so teilt es der Ortsverein mit. Bei seinen Diensten und Einsätzen immer mit ihm unterwegs: das Einsatzgruppen-Fahrzeug (EGF), kurz der LT, sozusagen sein Einsatzfahrzeug.