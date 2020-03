Kornwestheim - Ein 79 Jahre alter Kornwestheimer wollte kurzen Prozess mit einer Rattenplage auf einem Grundstück an der Gnadentalstraße machen – doch dann mussten Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke anrücken, um die Situation zu klären. Gegen 13 Uhr am frühen Montagnachmittag schüttete der Mann an einer Müllsammelstelle Benzin in ein Rattenloch und zündete es danach an.