Kornwestheim 80 Plakate werben für Zusammenhalt

Kornwestheim - Am 1. März hat Melanie Kälber, die Public Management studiert hat, mit ihrer Arbeit bei der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Kornwestheim begonnen. Kein gutes Datum, denn nur wenige Tage später kam der Lockdown und all das, was sich die Wirtschaftsförderung für die kommenden Wochen und Monate an Veranstaltungen vorgenommen hatte und an dem Melanie Kälber mitwirken sollte, war Makulatur. Ihr erstes Projekt hat Melanie Kälber gleichwohl auf die Beine gestellt, und es ist nun an 80 Stellen in der Stadt zu sehen: die Plakataktion „Gemeinsam stark“, mit der die Stadt Kornwestheim und der hiesige Ortsverband des Bundes der Selbstständigen dazu auffordern, den örtlichen Handel zu unterstützen. Und das gelte gerade jetzt in dieser Zeit, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck, die gestern Vormittag zusammen mit dem BDS-Vorsitzenden Harald Schulz das erste Plakat auf dem Marktplatz enthüllte.