Der Lions Club Kornwestheim hat der Tafel Lebensmittel im Wert von mehr als 1000 Euro gespendet und tatkräftig beim Packen der 80 Tüten mitangepackt. Aktuell ist es abermals recht schwer, an große Mengen bestimmter Lebensmittel zu kommen, lautete der Hilferuf von Franz Scheuermann von der Tafel. Da war für den Lions Club schnell klar zu helfen. In Zusammenarbeit mit einem Supermarkt organisierte der Club die benötigten Waren und packte 80 Tüten für hilfsbedürftige Familien in Kornwestheim. Knapp über die Hälfte davon ging an ukrainische Kriegs-Flüchtlinge, die sich aktuell in Kornwestheim befinden. Franz Scheuermann freute sich ebenso wie die Empfänger über die Pakete . Foto: privat