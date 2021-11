Kornwestheim A-Cappella Ladies treten wieder an

Barbershop als Spezialität

Hinter dem Begriff Barbershop verbirgt sich mehrstimmiger Gesang ohne Instrumente. Entstanden ist der Musikstil wohl in den Friseur-Salons – Barbershops – der USA. „Wir singen immer ohne Notenblätter, wir wollen Geschichten erzählen, das Publikum musikalisch und textlich überzeugen“, so beschreibt Silke Rusch, die von Anfang an bei den A-Cappella Ladies singt, das Besondere an dieser Form der Musik. Bei seinen Auftritten präsentiert der Chor zudem aufwendige Choreografien, und das in genau aufeinander abgestimmten Kostümen.