Kornwestheim A-Jugend startet in die Bundesliga

Und was ist drin in der Hauptrunde? „Wir werden in den ersten Spielen wieder alles reinwerfen“, sagt Pflugfelder, der schon länger ohne Christian Franz (Außenbandriss) und Nico Huband (Kreuzbandriss) auskommen muss. „Mit nur vier Rückraumspielern können wir das Level so nicht auf Dauer halten.“ Unterm Strich wolle seine Mannschaft aber so viele Punkte wie möglich holen. Und wenn es dann Platz 4 werde, der noch zum Einzug ins Sechzehntelfinale berechtigen würde, sei es schön – „wir legen es aber nicht auf Biegen und Brechen darauf an“. Pflugfelder will es handhaben wie bisher: von Spiel zu Spiel denken und schauen, was am Ende dabei herauskommt.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Spieltermine in den kommenden Wochen so liegen, dass Pflugfelder weiterhin Trainertätigkeit und Spielerdasein unter einen Hut bekommt.

A-Jugend-Bundesliga: Wie geht es jetzt weiter?

Modus Vorrunde

In der Vorrunde traten 48 Mannschaften in acht regional eingeteilten Sechser-Gruppen gegeneinander an.

Modus Hauptrunde

Nach der Vorrunde wird die Spielzeit in zwei Hauptrundengruppen fortgesetzt. Die beiden besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde A ein – dort spielen jetzt 16 Mannschaften in zwei Gruppen in Hin- und Rückrunde gegeneinander. Die Teams sind automatisch für das nachfolgende Sechzehntelfinale – die erste K.o.-Runde – qualifiziert. Für die Mannschaften, die in der Vorrunde auf den Rängen 3 bis 6 gelandet sind, geht es in der Hauptrunde B weiter. In vier Achtergruppen treten sie ebenfalls in Hin- und Rückrunde an. Die besten Vier jeder Staffel sind ebenfalls im Sechzehntelfinale mit dabei. Für die Fünft- bis Achtplatzierten ist die Runde Stand jetzt beendet.

Modus Sechzehntelfinale

16 Teams aus Hauptrunde A und 16 aus Hauptrunde B spielen im K.o.-Modus in Hin- und Rückspielen den Deutschen Meister aus. Die Sieger der Sechzehntelfinals sind automatisch für die Saison 2022/23 qualifiziert. Für die 16 Verlierer des Sechzehntelfinals geht es im DHB-Pokal der männlichen A-Jugend weiter. Über Achtel- und Viertelfinale – jeweils in Hin- und Rückspiel – geht es in ein Final-Four-Turnier. Dessen Teilnehmer sind ebenfalls automatisch in der kommenden Saison 2022/23 dabei.