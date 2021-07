Kornwestheim A-Junioren stehen im Finale

„Für uns ist es eine einmalige Chance“, sagt Handball-Abteilungsleiter Andreas Postl, „und es wäre schön, wenn die Jungs am Wochenende den Sack zumachen.“ Am Samstag und Sonntag stehen die beiden entscheidenden Begegnungen um den Einzug ins deutsche Jugend-Oberhaus an: Dann spielt das Team von Trainer Marc Pflugfelder in Hin- und Rückspiel gegen die SG Ottenheim/Altenheim, den Vertreter des Südbadischen Handballverbands. Partie Nummer 1 steigt am Samstag um 18 Uhr in der Osthalle, am Sonntag tritt der SVK um 16 Uhr in der Fremde an.