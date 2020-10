In diesem Jahr haben sich die Pflegearbeiten ausbezahlt, die Bäume hängen voll. Unter Leitung der Vereinsvorsitzenden Hans-Joachim Schmid und Martin Ergenzinger wurden jüngst an zwei Nachmittagen die Äpfel an der Solitudeallee von Vereinsmitgliedern fachkundig und ohne Schaden für die Bäume geerntet. Die Früchte sollen in die Saftpresse, der Erlös soll der Vereinsarbeit zugute kommen.