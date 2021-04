Kornwestheim Ab Montag wird per Drive-In getestet

Ebenso wie in den anderen Testzentren in der Johanneskirche in der Stadtmitte, auf dem Salamander-Areal und am Kimry-Platz liegt das Testergebnis nach rund 20 Minuten vor. Neu bei der Drive-In-Teststelle ist außerdem ein Angebot für Firmen, die ihrer Pflicht zu einem Testangebot für ihre Beschäftigten nachkommen wollen. Sie können spezielle Zeitfenster für die Testung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter buchen.