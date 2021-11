Kornwestheim Abbiegespur wird gesperrt

Kornwestheim - Mit einer geänderten Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/Kimryplatz will die Stadtverwaltung dazu beitragen, den Rückstau an der Ausfahrt Kornwestheim Mitte auf die Theodor-Heuss-Straße zu verringern. Ab dem heutigen Freitag sollen die Verkehrsteilnehmer vom Kimryplatz aus (vor der Feuerwehr) nur noch nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen dürfen. Die Rechtsabbiegespur, die in Richtung Stadtmitte führt, wird ebenso gesperrt wie die Fahrspur, die geradeaus auf die B 27 in Richtung Ludwigsburg mündet.