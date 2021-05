Kornwestheim Abi-Prüfungen: Mit Schnelltests und mehr Zeit

Was noch anders ist: „Die Prüfungszeit wurde verlängert. Zudem bekamen die Fachkollegen am Morgen die Aufgaben und konnten daraus auswählen“, erklärt der Schulleiter. Und obwohl die schriftliche Prüfungsphase noch bis zum 20. Mai läuft, ist das erste Fazit des zweiten Abiturs unter Corona-Bedingungen positiv. „Die Nervosität ist schon spürbar. Aber das liegt vor allem an den Prüfungen und nicht an Corona“, sagt Christoph Mühlthaler.