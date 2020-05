Kornwestheim Abitur bis in den Hochsommer hinein

Das Abitur startet mit einer gehörigen Verspätung: Eigentlich sollte die erste Klausur schon am 22. April geschrieben werden. Doch nun geht’s erst in dieser Woche los, entsprechend weit reichen die Prüfungen auch in den Sommer hinein. Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten legen insgesamt vier schriftliche und eine mündliche Prüfung ab. Für alle Prüfungskandidaten sind die Kernfächer Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache und ein weiteres individuell gewähltes Kernfach im schriftlichen Abitur verbindlich. In den mündlichen Prüfungen – sie starten am 20. Juli – gibt es einen Präsentationsteil, in dem die Schülerinnen und Schüler ein vorbereitetes Thema vortragen müssen. Dieser Präsentation schließt sich ein Prüfungsgespräch an. Erst kurz vor Beginn der Sommerferien wird das Abitur 2020 in Gänze über die Bühne gegangen sein.