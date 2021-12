Kornwestheim Abschied auf Raten

Ich hatte schon eine große Bindung daran, das ist unser Baby und die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.

Die Abschiedstour soll im Februar beginnen. Wie optimistisch sind Sie angesichts Corona, dass das klappen wird?

Es sieht im Moment nicht so lustig aus. Über uns Musikern bricht alles zusammen und das schon zum dritten oder vierten Mal. Langsam verliert man da die Geduld. Vielleicht müssen wir die Tour noch mal um ein halbes Jahr oder Jahr verschieben. Wir wollen aber auf jeden Fall zwei Jahre unterwegs sein.

Wie fühlt es sich an, während der Pandemie aufzutreten? Die Füenf waren erst kürzlich im K zu Gast.

Wir waren sehr dankbar, dass überhaupt Leute gekommen sind! Das Risiko ist ja nicht gering, wenn dann auch noch fünf Sänger im Raum sind. Das Feeling war toll, aber es war auch etwas strange, nach langer Zeit wieder indoor zu spielen. Wir hatten letztes Jahr ein paar Open Air Auftritte und waren jetzt fast ein bisschen eingerostet. Ich kann zwar viel im Studio arbeiten, aber das ist nicht das gleiche wie A-Capella live.

Wie geht es für Sie nach dem Bandleben weiter?

Ich mache schon lange Solosachen nebenher, aber so richtig viel Zeit findet man dafür nebenher nun mal nicht. Jetzt gerade stelle ich meine erste Soloplatte fertig, die nächstes Jahr rauskommen wird. Und ich besuche seit anderthalb Jahren das Complete Vocal Institute in Kopenhagen, wo ich in dreijähriger Ausbildung eine neue Gesangstechnik erlerne, die ich danach dann auch coachen darf. Man sieht: Es tut sich grade vieles, aber eben nicht live.

Freuen Sie sich darauf, bald mehr Zeit in Soloprojekte zu investieren?

Ja, ich freue mich auf die Zeit nach der Abschiedstour, aber ich bin auch froh, die Stärkung im Rücken zu haben, dass wir nicht sofort aufhören. Ich freue mich auch auf die Tour selbst, weil wir unsere absoluten Lieblingslieder spielen werden, das wird lustig.