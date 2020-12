Kornwestheim Abwasser: Gebühren werden erhöht

Das letzte Mal waren die Abwassergebühren 2011 angehoben worden. Zuletzt hatte der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ein Plus erwirtschaftet. Aus dem Jahr 2017 besteht noch ein Überschuss von knapp 400 000 Euro. Und der muss, so sieht es das baden-württembergische Kommunalabgabengesetz vor, innerhalb von fünf Jahren in die Gebührenkalkulation einfließen und darf nicht für längere Zeit auf die hohe Kante gelegt werden. Fürs kommende Jahr lässt die Stadt knapp 270 000 Euro in die Kalkulation einfließen, sodass die Gebühren trotz Investitionen und gestiegener Personalkosten nur wenig erhöht werden müssen. Weitere 130 000 Euro werden 2022 verrechnet.