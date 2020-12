Kornwestheim Abwasser kostet in Pattonville künftig mehr

Der Grund für den Anstieg: Nicht 200 000 Euro wie zuletzt, sondern 349 000 Euro verlangt die Stadtentwässerung Kornwestheim vom Zweckverband Pattonville für die Einleitung des Schmutzwassers in die Kläranlage im Täle. Der Preis wird angehoben, weil eine neue Einleitungsvereinbarung zwischen dem Zweckverband und den Städten Ludwigsburg und Kornwestheim, die alle gemeinsam die Anlage an der Stadtgrenze zu Stuttgart-Mühlhausen nutzen, geschlossen worden ist. Das alte Vertragswerk aus dem Jahre 2003 war von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beanstandet worden. Laut den Prüfern war in dem Vertrag nicht genügend zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der Straßenentwässerung differenziert worden. Im Jahr 2010 hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die in vielen Städten und Gemeinden geltenden Einheitsgebühren bemängelt. Darauf stellten die Kommunen das System um. Nicht geschehen ist das allerdings in der Vereinbarung, die die Stadt Kornwestheim mit dem Zweckverband Pattonville für die Nutzung der Kläranlage geschlossen hat.