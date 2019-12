Kornwestheim Abwassergebühren bleiben vorerst konstant

An den verhältnismäßig günstigen Gebühren wird sich in Kornwestheim auch vorerst nichts ändern. Der Ausschuss stimmte am Donnerstagabend geschlossnen dafür, die Höhe der Entgelte auch für das Jahr 2020 unverändert zu lassen. Allerdings zeichnet sich ab, dass das in den Folgejahren nicht so bleiben könnte. Stadträtin Edda Bühler (Grüne) regte nämlich an, stärker in die Kläranlage zu investieren. Sie sieht die Notwendigkeit, eine vierte Reinigungsstufe einzubauen. Sonst gelangten gewisse Stoffe in den Neckar und die sonstige Natur. „Wir können die Augen nicht davor verschließen. Unsere Klimaanlage ist gut, aber sie muss besser werden“, sagte Bühler. Konkret geht es ihr darum, Stoffe wie Phosphate und antibiotikaresistente Keime herauszufiltern. Die Investition in eine weitere Reinigungsstufe könnte in die Millionen gehen. Deshalb gab Edda Bühler zu bedenken, dass es vielleicht Sinn ergebe, schon jetzt die Gebühren zu erhöhen, um eine Rücklage für die anfallenden Kosten zu bilden. Bei dem Thema sei Eile geboten, um sich Fördergelder nicht entgehen zu lassen.