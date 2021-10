Kornwestheim Abwassergebühren werden steigen

Stolze 12,25 Millionen Euro gehen in Maßnahmen, die der Frischwasserabtrennung dienen. Über viele Jahrzehnte bis über die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinaus wurden Kornwestheimer Bäche in Abwasserkanäle verwandelt. Dieses statische System macht die Stadt nun rückgängig, Bachläufe und Gräben werden wieder hergestellt. Renaturierung ist hier ein Stichwort. Für das Abwassersystem bedeuten die umfangreichen Arbeiten, dass künftig vielerorts sauberes Quell- und Regenwasser nicht mehr wie bisher in die Kanäle geleitet, dort mit Dreckwasser vermischt und in der Kläranlage gereinigt wird.

Das größte Projekt, das mit der Causa Frischwasserabtrennung verbunden ist, ist der neue Umleitungskanal um die Kläranlage, außerdem wird ein Oberflächenwasserkanal zwischen Reitverein und Kläranlage gebaut.

Arbeiten an Regenüberlaufbecken

5,5 Millionen Euro sieht die Stadtentwässerung für Arbeiten vor, die im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau der Stadtwerke stehen – auch wenn sie noch nicht genau geplant sind und kurzfristig nötig werden können. Hierbei geht es darum, jedes Jahr gut eine halbe Million Euro vorzuhalten, etwa für weitere Kanalerneuerungen bei Wohnbausanierungen. Man will auf diese Weise regelmäßige Nachberechnungen im Haushalt vermeiden und flexibel bleiben.

Rund 4,4 Millionen Euro kosten Sanierungen und Reparaturen an den bestehenden Regenüberlauf- und Schmutzfangbecken, die oft aus den 1980er Jahren stammten. Zunächst sollen an den Überlaufbecken vor der Kläranlage und am Bisachgraben Rechen eingebaut werden, die Feststoffe aufhalten und „einfangen“, weitere Sanierungen folgen danach.

Mit 4,2 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt an Investitionen des Hauptklärwerks am Neckar in Stuttgart-Mühlhausen, das auch Wasser für Kornwestheim mit reinigt. Hier kooperiert man mit der Landeshauptstadt.

Gebührenerhöhungen auf mehrere Jahre verteilt

Die Gebühren: Die Kornwestheimer müssen sich darauf einstellen, dass die Abwassergebühren – auch aufgrund der Investitionen – in den kommenden Jahren erhöht werden. Vom Jahr 2024 an sollen sie, teilt die Stadt mit, „moderat“ steigen. Dann wird die Gebühr für Schmutzwasser pro Kubikmeter nicht mehr 1,50 Euro, sondern wohl 1,65 Euro kosten, für 2026 ist eine Erhöhung auf 1,80 Euro vorgesehen.

Die Gebühren pro Kubikmeter Niederschlagswasser steigen schon 2023 von 25 Cent auf 35 Cent und 2026 dann auf 40 Cent. Trotz der Erhöhung wird Kornwestheim weiterhin unter dem Schnitt für Baden-Württemberg bei den Abwassergebühren liegen.