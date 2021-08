Kornwestheim AC/DC-Songs lassen den Marktplatz beben

Musikalischer Streifzug

Die Band hatte einen Streifzug durch die AC/DC-Historie angekündigt und sie hielt Wort. „Highway to hell“, „T.N.T“, „Hells Bells“ – die Klassiker waren dabei. Auch die Performance und Bühnenoutfits waren passend. Besonderer Hingucker war Matthias „Matze“ Ehrhardt, der den Angus Young mimte und in seiner blauen Schuluniform eine tadellose Figur abgab.

Viele Blicke zog indes auch ein Mann im Publikum auf sich: Rockfan Bernhard Zink hatte sich wie Gene Simmons von Kiss verkleidet und geschminkt und zog so durch die Menge. Er arbeite eigentlich als Clown und erfreue damit Kinder, Senioren und behinderte Menschen, schenke Freude: „In Outfits zu schlüpfen macht mir Spaß!“ Während der Gene Simmons aus Ditzingen sprach, grinste er und reckte die Hand zur Metal-Pommesgabel geformt empor.

Am Abend fanden übrigens in Möglingen und Kornwestheim Polizeikontrollen statt – nicht in direktem Zusammenhang mit Kornwestheim rockt, wie Polizeisprecher Peter Widenhorn erklärte. Betrunken war aber kein Fahrer, lediglich Handys am Steuer und Anschnall-Delikte nahmen die Polizisten auf. Am Dienstag, 31. August, enden mit der Tributeband „Cocker Inspiration“ die diesjährigen Kornwestheim-rockt-Konzerte.

