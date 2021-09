Kornwestheim ADAC überprüft Fahrzeuge

Kornwestheim - Am Donnerstag, 2. September, und Freitag, 3. September, macht der ADAC-Prüfzug Station in Kornwestheim. Er steht auf dem Parkplatz an der Bogenstraße. Der mit digitaler Technik ausgestattete Container ermöglicht genaue Checks der Bremskraft, der Stoßdämpfer sowie der Bremsflüssigkeit und Batterie (soweit fahrzeugtechnisch möglich). Zudem kann die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion überprüft werden. Ziel sei es, Probleme frühzeitig zu erkennen, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten sowie Folgeschäden zu vermeiden.