Kornwestheim Adventskalender digital und analog

Schon Tradition hat der Lebendige Adventskalender in Pattonville, der am Dienstagabend mit einer Aktion in der Bücherei in der John-F.-Kennedy-Allee begonnen hat. Verschiedene Familien und Institutionen haben sich an die Arbeit gemacht und ihre Fenster besonders gestaltet. Jeweils von 18 bis 20 Uhr lüftet sich der Schleier und die Spaziergänger können staunen, was sich die Teilnehmer haben einfallen lassen. Wo es etwas zu entdecken gibt, das steht in der Zeitung jeweils unter „Tipps und Termine“ auf der Seite II. Heute ist übrigens der New-York-Ring 25 an der Reihe.