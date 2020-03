Kornwestheim Ägyptischer Glitzer und Glanz in der Kirche

Die bekannte Geschichte wurde in einer Mischung aus Theater und Gesang aufbereitet. Als Erzählerin stellte Yuan-Rosaria Kang die Zusammenhänge dar und leitete in die Geschehnisse rund um das Schicksal des jungen Moses ein. „Schlafe süß, mein Kindelein. Musst nicht weinen, nein“, sang Leticia Herbert als Pharaonentochter in einem der ruhigeren Lieder des Musicals und nahm den kleinen Moses bei sich auf. Anschließend standen die von Gott verhängten Plagen im Mittelpunkt, die musikalisch abwechslungsreich mit einer Mischung aus Pop, Jazz und Klassik in Szene gesetzt wurden. So hüpften grasgrüne Frösche auf die Bühne und zappelten vor dem Pharao (Julian Kämmle) herum, sodass er fast eines der quakenden Tiere verschluckte. Dann surrten die Fliegen herein und eroberten die Kirche mit riesigen Augen und vibrierenden Fühlern. Sie zwickten und ärgerten den Pharaonen, der immer noch nicht einlenkte und die Israeliten ziehen ließ. Als eine Plage alle Tiere der Ägypter dahinsiechen ließ, war es trotz aller Dramatik Zeit für ein lustiges Lied. Das Schicksal der Kuh „Babette“ ließ das Publikum schmunzeln. Auch ausgefallene Charaktere waren zu sehen. So bekamen Gott (Noelle Stojan) und der Todesengel (Paula Eckert) ihre Auftritte. Als der Pharao schließlich zustimmte, die Israeliten ziehen zu lassen, war die Freude groß: „Endlich frei, es ist vorbei. Niemals wieder Sklaverei. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen“, so wurde mit einem fetzigen Lied gefeiert. Moses (Solveig Dengler) befreite sein Volk. Zum großen Finale klatschte das Publikum zum Gospel-Song „Lobet den Herren“, und auf der Bühne wurden bunte Tücher geschwenkt.